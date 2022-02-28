- Органические отходы нужно максимально перерабатывать. Займитесь этим. Что касается пластиковых отходов, то в прошлом году я давал поручение. В шести районах поставили оборудование, которое может прессовать пластиковые отходы. В городе принимают такие отходы по 135 тенге за килограмм. Соответственно, можно накапливать их, прессовать и привозить в город, как минимум это должно покрыть транспортные услуги. Где прессы установлены, надо начать сбор и продажу пластика, чтобы на полигонах и в сельских населённых пунктах его не было. Когда снег растает, тогда и посмотрим, кто и как выполняет поручения, - сказал аким ЗКО на аппаратном совещании.

- Сливать канализационные отходы на общий полигон и открытый грунт - это неправильно. Если есть возможность после утилизации канализационных отходов получать коммерческие доходы, то надо найти предпринимателя и вместе с ними по государственно-частному партнёрству всё это сделать, обеспечить рентабельность утилизации и использования этих отходов, - пояснил аким области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Гали Искалиев заявил о нерешённой проблеме по утилизации отходов и поручил управлениям, акиматам города и районов начать сортировку ТБО.Управлению ЖКХ и энергетики поручили решить проблемы с канализационными отходами. Для этого в каждом районе необходимо определить один сельский пункт для строительства канализационных модульных устройств.В мире канализационные отходы используют для производства бумаги, удобрений и даже энергии.