Об этом сообщили в областном департаменте ЧС, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". «Казахавтодор» предписания не устраняет: водители снова пожаловались на содержание дорог в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ведомства, по состоянию на 12:30 республиканские и областные дороги открыты по всем направлениям. Напомним, движение закрывали из-за гололёда.