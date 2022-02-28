Коммунальщики откачали две тысячи кубометров воды, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 13 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц Уральска Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Уральска, в городе продолжается работа по откачке талой воды.
– На сегодня откачано две тысячи кубометров воды, вывезено на специальные полигоны 643 тысячи кубометров снега. В работах задействовано 189 единиц техники и 241 человек, - сообщили в городском акимате.
Сейчас коммунальщики посыпают дороги противогололёдной песчано-соляной смесью. В этой работе также задействована специально созданная мобильная группа. Ранее в РГП "Казгидромет" предупредили, что с 28 февраля по второе марта в ЗКО и Актюбинской области синоптики прогнозируют потепление - может повыситься уровень воды в бассейнах местных рек за счёт формирования талого стока.