Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", в реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей в ближайшие дни может заметно повыситься уровень воды. В период с 28 февраля по второе марта в этих регионах синоптики прогнозируют потепление, и соответственно может повысится уровень воды в бассейнах местных рек за счёт формирования талого стока. В обоих регионах объявлено штормовое предупреждение.