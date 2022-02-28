Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, 25-летний пьяный житель Кокшетау, находясь на борту рейса сообщением Атырау - Нур-Султан вёл себя неадекватно и приставал к другим пассажирам. Правонарушитель отказался выполнять законные требования полицейских и оказал сопротивление - порвал форму сотрудника и нанёс ему телесные повреждения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.