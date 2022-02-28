Фото: РОСО В пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда сообщили, что вызов диспетчерам поступил в 13:55 27 февраля. 60-летний мужчина потерял сознание при подъёме в ущелье Проходное, выше родника в сторону Волчьей горы. За помощью обратился его знакомый. По предварительным данным, у мужчины случилась тромбоэмболия лёгочной артерии (закупорка лёгочной артерии тромбами, которые образуются чаще в крупных венах нижних конечностей или таза - прим. автора). Тело мужчины спасатели спустили и передали сотрудникам Центра медицины катастроф, которые констатировали смерть. В РОСО напомнили, что людям, имеющим медицинские противопоказания для занятия спортом, а также тем, кто не имеет достаточного опыта акклиматизации на высоте больше 1500-1600 метров, лучше совершать постепенное восхождение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.