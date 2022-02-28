В ведомстве лишь отметили, что регионы западного Казахстана покупают газ по разным ценам, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Половина Атырау останется без газа на 10 дней Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 февраля западноказахстанцы запустили петицию, в которой потребовали руководство АО "КазТрансГаз Аймак" снизить цену на газ до 4,7 тенге за один кубометр. Для сравнения они привели пример: в Атырау один кубометр газа для рядовых потребителей стоит 4,7 тенге, в Актобе - 9,3 тенге, в Актау - 9,8 тенге, тогда как в Уральске за один кубометр газа потребители вынуждены платить 16,9 тенге. За девять дней петицию подписали более восьми тысяч человек. Между тем получить чёткий комментарий на местном уровне нам не удалось ни в АО "КазТрансГаз Аймак", ни в департаменте КРЕМ по ЗКО. Тогда редакция обратилась в министерство энергетики Казахстана, задав конкретные вопросы: какова причина столь большей разницы в цене на газ для жителей Атырау, Актобе, Актау и ЗКО; из чего складывается цена; откуда газ поступает для потребителей ЗКО, почему мы не можем использовать собственный газ? И главный вопрос: рассмотрят ли обращение западноказахстанцев и возможно ли снижение цены на газ в нашем регионе, а также что для этого нужно? (субсидии, специальные государственные программы и т.д.). Однако от министерства энергетики мы получили весьма странный ответ. Из него следует, что предельные цены оптовой реализации товарного газа утверждаются ежегодно. Они складываются из закупочных цен у недропользователей и тарифов на транспортировку по магистральным газопроводам. Кроме этого в ведомстве отметили, что цена на газ утверждается отдельно для каждой области, города республиканского значения и столицы "с учётом экономических и социальных условий газоснабжения регионов РК" и уточнили, что для ЗКО предельная цена на оптовую реализацию товарного газа утверждена на уровне 12 122 тенге за тысячу кубических метров, для Атырауской области - на уровне 7 291 тенге за одну тысячу кубометров, для Мангистауской области - 14 435 тенге за одну тысячу кубических метров. Однако на вопрос, почему ЗКО закупает такой дорогой газ и откуда он к нам поступает, в министерстве не ответили. Остались без ответа и уточняющие вопросы журналиста "МГ". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.