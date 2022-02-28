Причина - гололёд, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В "КазАвтоЖол" заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО Фото из архива "МГ" В службе спасения проинформировали западноказахстанцев о том, что 28 февраля для всех видов транспорта закрыто движение участках дорогах:
  • Атырау - Уральск (492-189 километры, от Уральска до границы Атырауской области),
  • Уральск - Таскала - граница РФ (4-104 километры, от Уральска до границы РФ),
  • Подстепное - Федоровка - граница РФ (0-144 километры, от посёлка Подстепное до границы РФ),
  • Самара - Шымкент (195-251 километры, 266-526 километра, от границы РФ до границы Актюбинской области),
  • Чапаево - Жалпактал - Казталовка» (0-213 километры, от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка)
  • Жымпиты - Каратобе (0-103 километры),
  • Федоровка - Аксай (0-82 километры),
  • Уральск - Кирсанова (1-83 километры),
  • Большой Чаган - Переметное (0-42 километры),
  • Таскала - Аккурай - Болашак - граница РФ (0-157 километры),
  • Барбастау - Акжайык - Индербор (0-307 километры),
  • Чапаево - Жангала - Сайхин (0-337 километры),
  • Борли - Аксай - Жымпиты (0-159 километры),
  • Аксай - Шынгырлау (0-86 километры).
В регионе из-за гололёда объявлено штормовое предупреждение.