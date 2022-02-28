Часть этих денег пойдёт на закуп медикаментов и другой гуманитарной помощи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более 20 млн тенге собрали казахстанцы в помощь Украине Фото: Досым Сатпаев/Facebook Об этом сообщил политолог и общественный деятель Досым Сатпаев в Facebook.
- С момента появления нашего обращения по поводу оказания гуманитарной помощи казахстанцы собрали более 20 миллионов тенге. Скоро до 30 миллионов дойдёт. Также каждый день в посольство Украины приходят люди, чтобы внести свой вклад в поддержку. Посольство Украины в РК благодарит каждого казахстанца кто откликнулся на наше обращение и оказал свою поддержку словом и делом, - написал Сатпаев.
Политолог отметит, что часть этих денег пойдёт на закуп медикаментов и другой гуманитарной помощи в Казахстане, которую через Польшу доставят в Украину. То, что не будет возможно приобрести в Казахстане, купят в Польше.