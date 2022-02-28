- Операции по валютным картам сейчас практически недоступны. Банковские приложения не дают делать обмен даже между своими собственными счетами. Биржа откроется в 15:00 методом франкфуртского аукциона — это специальный метод проведения торгов, при котором значительно снижается возможность спекулятивного влияния на курс. Мы не рекомендуем покупать валюту по спекулятивному курсу сейчас. Если вам очень хочется купить доллары — мы настоятельно советуем дождаться открытия биржи и установления рыночного курса, - написал аналитик.Вечером 27 февраля Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку. При необходимости он проведёт валютные интервенции. При этом отмечалось, что гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов. Утром 28 февраля Национальный банк и Казахстанская фондовая биржа опубликовали совместное заявление - они приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар. 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени столицы в формате франкфуртского аукциона. При этом, до 15:00 может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета Медресова
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.