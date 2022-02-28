После заявления о переносе торгов на KASE по валютной паре тенге - доллар, обменные пункты приостановили свою работу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обменные пункты приостановили работу в Казахстане Обменные пункты в ряде городов Казахстана приостановили покупку и продажу долларов, евро и рубля. В Уральске по состоянию на 9:00 обменные пункты «обнулили» табло с курсами. Обменные пункты приостановили работу в Казахстане Обменные пункты приостановили работу в Казахстане Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв в своём Telegram-канале напомнил, что курс тенге определяется исключительно торгами на бирже.
- Операции по валютным картам сейчас практически недоступны. Банковские приложения не дают делать обмен даже между своими собственными счетами. Биржа откроется в 15:00 методом франкфуртского аукциона — это специальный метод проведения торгов, при котором значительно снижается возможность спекулятивного влияния на курс. Мы не рекомендуем покупать валюту по спекулятивному курсу сейчас. Если вам очень хочется купить доллары — мы настоятельно советуем дождаться открытия биржи и установления рыночного курса, - написал аналитик.
Вечером 27 февраля Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку. При необходимости он проведёт валютные интервенции. При этом отмечалось, что гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов. Утром 28 февраля Национальный банк и Казахстанская фондовая биржа опубликовали совместное заявление - они приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар. 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени столицы в формате франкфуртского аукциона. При этом, до 15:00 может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета Медресова  