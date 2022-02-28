Требование распространяется на все воздушные суда, включая частные рейсы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках Об этом 27 февраля сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём
- Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолётов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолёты олигархов, - написала она.
Российские СМИ сообщают, что туристы столкнулись с массовой отменой рейсов. Росавиация прорабатывает вопрос вывоза граждан из стран Европы.