Иллюстративное фото из архива "МГ" Нацбанк и KASE приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар. 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени столицы в формате франкфуртского аукциона.

Форма Франкфуртского аукциона подразумевает торговлю по залповому принципу. Вот как это работает:

Поступающие заявки на покупку и продажу ценных бумаг накапливаются. Их ранжируют и сортируют. Заявки на покупку – по убыванию цены. А заявки на продажу – по росту стоимости. Учитываются интересы сторон и разрыв цен у покупателя и продавца – это называется «спрэд».

Определяется единая цена за одну бумагу – это особенность залпового аукциона. Она обязательна для всех участников. Выдаётся также максимальное количество реализуемых заявок.

Собранные заявки удовлетворяются к торговле одним потоком – происходит своеобразный «залп». Начинаются сделки в торговом зале биржи. При этом процесс торговли контролируется уполномоченным брокером.

- Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределённости и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны, - говорится в заявлении.