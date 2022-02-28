Форма Франкфуртского аукциона подразумевает торговлю по залповому принципу. Вот как это работает:
- Поступающие заявки на покупку и продажу ценных бумаг накапливаются. Их ранжируют и сортируют. Заявки на покупку – по убыванию цены. А заявки на продажу – по росту стоимости. Учитываются интересы сторон и разрыв цен у покупателя и продавца – это называется «спрэд».
- Определяется единая цена за одну бумагу – это особенность залпового аукциона. Она обязательна для всех участников. Выдаётся также максимальное количество реализуемых заявок.
- Собранные заявки удовлетворяются к торговле одним потоком – происходит своеобразный «залп». Начинаются сделки в торговом зале биржи. При этом процесс торговли контролируется уполномоченным брокером.
- Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределённости и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны, - говорится в заявлении.При этом отмечается, Национальным Банком совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» 28 февраля до 15:00 может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов. Вечером 27 февраля Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку. При необходимости он проведёт валютные интервенции. При этом отмечалось, что гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов. На фоне событий вокруг Украины, курс доллара в Казахстане продолжает расти. Предприниматели ЗКО вынуждены были приостановить закуп товара из-за рубежа.