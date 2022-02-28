Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии может начаться в понедельник утром. Переговоры Москвы и Киева пройдут утром 28 февраля - политолог Изображение с сайта Pixabay Об этом РИА Новости сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.
- Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест). Они едут огромным кругом, - сказал Воскресенский.
Он добавил, что в состав украинской делегации включены не более четырёх-пяти человек: замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее стало известно, что стороны договорились встретиться в Гомельской области на границе с Украиной.