В пробке на границе стоят четыре автобуса с гражданами РК, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: МИД РК
Чрезвычайный и полномочный посол РК в Украине Дархан Калетаев рассказал, как эвакуируют казахстанцев из Киева.
- Военные действия усиливаются, на дорогах коллапс. Завтра, 28 февраля, на польско-украинской границе ожидается до миллиона беженцев. По ситуации на границе, там сейчас в очереди ли в пробке стоят четыре автобуса, в каждом из которых по 40-50 граждан РК. Только в первом автобусе, самом большом, который уже отвёз людей в Польшу, было 80 человек, - сказал посол.
По словам Дархана Калетаева, по дипломатической линии пропускают лишь дипломатические машины. В сопровождении полиции смогли проехать восемь машин казахстанской дипмиссии, в которых находились 25 членов семей сотрудников посольства и 40 обычных граждан.
- Только один автобус был оплачен самими пассажирами. Почему? Когда первый автокараван уже уехал, во Львове собралась новая группа наших граждан, и требовала немедленно отправить их в Польшу. Почётный консул Казахстана во Львове Галина Маслюк объяснила им, что три арендованных автобуса уже возле польской границы, когда они вернутся назад во Львов, то отвезут их, а брать сейчас новый автобус и ехать - бессмысленно, потому что на первый авиарейс новая партия всё равно не поместится. Но люди заявили, что хотят ехать немедленно за свой счёт. Консульство нашло автобус, они заплатили и поехали. Сейчас стоят в пробке. Другой автобус - тот, который первым преодолел границу, уже вернулся назад во Львов, забрал новую партию казахстанцев и поехал опять на границу. Итого сейчас на границе находятся четыре автобуса с казахстанцами - два из первого автокаравана и два из последующих. В каждом по 40-50 человек, - объяснил чрезвычайный и полномочный посол РК в Украине.
К слову, автобусы от Львова до Польши почётный консул РК Галина Маслюк организовала и оплатила за собственные деньги.
Ситуация вокруг Украины. Что происходит?
