В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -4..-6. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+6 градусов. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

Под влиянием фронтальных разделов на западе, юге и севере страны пройдут осадки в виде дождя и снега, гололёд, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман.