Воду откачивали в Индерском и Кызылкогинском районах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В трёх сёлах Атырауской области ликвидировали последствия затопления талыми водами Фото: ДЧС Атырауской области В Индерском районе затопило улицу Астана в посёлке Индербор и улицу Казиева в селе Жарсуат. Глубина затопления составила 30 сантиметров. В общей сложности откачали 188 кубометров талых вод. Аварийно-спасательные работы прошли и в Кызылкогинском районе.
- 26 февраля с 15:30 до 19:19 по улицам Карабалина и Аккуова села Миялы велись работы по откачке талых вод специальной техникой, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Стоит отметить, что накануне в административном центре области прошла пыльная буря. На 28 февраля также объявлено штормовое предупреждение - на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман.