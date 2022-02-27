Национальный банк при необходимости проведёт валютные интервенции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" В Нацбанке сообщили, что в режиме реального времени отслеживают официальные заявления правительств стран, центральных банков, финансовых организаций и оценивают степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана.
- В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы. Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк при необходимости будет проводить валютные интервенции. Объёмы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора, - говорится в сообщении.
Национальный Банк опубликует объем проведённых операций. На фоне событий вокруг Украины, курс доллара в Казахстане продолжает расти. Предприниматели ЗКО вынуждены были приостановить закуп товара из-за рубежа.