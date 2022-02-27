- В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы. Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк при необходимости будет проводить валютные интервенции. Объёмы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора, - говорится в сообщении.Национальный Банк опубликует объем проведённых операций. На фоне событий вокруг Украины, курс доллара в Казахстане продолжает расти. Предприниматели ЗКО вынуждены были приостановить закуп товара из-за рубежа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
