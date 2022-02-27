Онкобольной может излечиться на 100%

- Каждый пациент ждёт от нас помощи, и естественно всю энергию приходится впитывать. Их много, а ты одна. С ними морально очень тяжело, ты переживаешь за каждую судьбу онкобольного. Естественно, они приходят к нам, и узнавая свой диагноз, не сдерживают слёз, но наша задача настроить пациента только на хороший результат, сделать всё, чтобы он собрался и был уверен в лечении, - говорит Аида Уразова.

- Если человек настроен благоприятно, доброжелательно и спокойно, то такие люди поддаются лечению в два раза быстрее. Те, кто не верит в излечение, ищет всевозможные способы выздоровления в народной медицине, откланяются от наших рекомендаций, тем самым усугубляют процесс лечения. Человек, заболев этим недугом, ищет лёгкие пути исцеления, иногда не соглашается на химиотерапию, это сложно. Пройдя круг всевозможных испытаний, они возвращаются к нам, но только уже с более поздней стадией, - сказала Аида Уразова.

Ответы онколога

15 лет борется с раком

- Я прошла восемь курсов химиотерапии. Было всё: и облысение, и слабость, и боли. Я проработала всю жизнь учителем математики. Никто никогда не догадывался, что у меня рак, знали об этом только родные. Купила парик, такой же, как и моя прическа. И вперёд! После каждого курса я ежу отдыхать в Украину к своей подруге, живу в своё удовольствие. С первых дней выполняла все рекомендации врачей. Рак был обнаружен на второй стадии. Всегда терплю, верю и настраиваю себя только на хорошее. Сейчас у меня поражение практически всей костной ткани, но я не унываю, сейчас медицина шагнула в вперёд и после курса препаратов становится легче. Всегда лечилась у нас, поэтому говорю всем, у кого обнаружили рак, жизнь не закончилась, боритесь и будьте по-настоящему счастливы, - сказала Сания Дидоренко. Сания Дидоренко Аида Уразова

Иллюстративное фото из архива "МГ" Каждый из нас не раз слышал о таком тяжелом недуге, как онкозаболевание. Врачи считают, что сейчас медицина шагнула вперед, и у каждого пациента есть право на жизнь. Они говорят, что рак - это тяжёлое испытание, но не приговор. Ни для кого не секрет, что редакция "МГ" помогает своим читателям, а вернее их детям. Маленькие герои борются с тяжёлыми заболеваниями, в том числе и с раком. По нашим наблюдениям, в области всё больше и больше появилось онкобольных детей, которые несут на своих хрупких плечах все муки и страдания. Насколько это страшно и тяжело, знают только родители и близкие. Также эта болезнь не обходит стороной и взрослых. Согласно статистическим данным, "рак молодеет". Если раньше новообразования обнаруживали у более возрастной категории населения, сейчас заболевание регистрируется и у молодёжи.Мы поговорили с врачом-химиотерапевтом высшей категории областного диспансера Аидой Уразовой, которая уже более 25 лет лечит людей от рака. Она отмечает, что это работа не из лёгких, каждый пациент ждёт от медиков надежду на излечение.Со слов химиотерапевта, характер пациента практически всегда отражается на течение болезни и точно также на его лечении.Один из главных советов онколога - это необходимость прохождения ежегодного обследования в больнице, не дожидаясь каких-либо симптомов. Аида Уразова говорит, что только так можно выявить рак на ранней стадии и 100% излечить его. Врач-химиотерапевт отмечает, что возраст никак не влияет на течение болезни, всё зависит от стадии заболевания. Сейчас много новых и инновационных методов лечения, в том числе таргетная терапия, иммунотерапия, которые позволяют проводить более эффективное лечение.- Этот вопрос очень спорный. Мое мнение, пациенту нужно говорить о стадии заболевания, ведь он хозяин своей судьбы. Если у него последняя стадия заболевания, он должен решить свои дела. Каждый пациент, придя сюда понимает, что эта болезнь у него есть, поэтому скрывать диагноз не стоит. Родственник не должен решать за пациента его судьбу. И это правильно.- Мы не боги! Но наша задача - приостановить рост опухоли. Мы можем продлить жизнь. Многие жили более шести лет, и это хороший показатель.- Да, конечно. В 2006 году к нам обратился мужчина, ему провели операцию на лёгком. В 2011 году было прогрессирование процесса. Были метастазы в головном мозге. Но после качественного лечения, он до сих пор живет.- Однозначно, болезнь стала моложе. Если сравнить прошлые года, то раньше молодёжи было меньше. Я думаю, на это влияет образ жизни. Сейчас каждый думает достичь стабильности в финансовом плане, идёт постоянная борьба за выживание, которая усугубляет общее состояние молодых людей, они подвержены изменениям и эмоциональным всплескам.- Любой негативный процесс может вызвать раковое заболевание. То есть, обычное деление клетки при стрессе или переживаниях может переродиться в раковую опухоль.Аида Уразова отметила в разговоре, что сменить свою работу она бы не согласилась, потому что результат трудов выше всех похвал.Действительно, есть онкобольные люди, которые живут долгие годы с таким диагнозом и абсолютно счастливы. 83-летняя жительница Уральска Сания Дидоренко борется с недугом уже более 15 лет. Она обнаружила рак совершенно случайно: сломала ключицу - пошла в больницу, как оказалось, метастазы поразили костную ткань, поэтому перелом долго не заживал. Тогда ей поставили рак молочной железы и положили в больницу.