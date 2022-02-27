- Наркотическое средство завезли с южных областей на территорию Мангистауской области для дальнейшего сбыта. В отношении женщины в возрасте 38 лет и мужчин в возрасте 31 и 28 лет возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

