185 килограммов марихуаны перевозили наркоторговцы в Мангистау
Задержаны двое мужчин и женщина, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: polisia.kz
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили об изъятии крупной партии наркотиков. Стражи порядка при обыске «Газели» нашли восемь картонных коробок с марихуаной. Общий вес составил 185 килограммов и 980 грамм.
- Наркотическое средство завезли с южных областей на территорию Мангистауской области для дальнейшего сбыта. В отношении женщины в возрасте 38 лет и мужчин в возрасте 31 и 28 лет возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
