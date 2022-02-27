Две спасательные операции прошли за неделю, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вешавшая на балконе кошек жительница Атырауской области избежала наказания Иллюстративное фото из архива "МГ" Первая кошка забралась на дерево и не смогла самостоятельно спуститься. Сотрудники ДЧС забрались на дерево, спасли четвероногого и передали владельцу. Другой питомец забрался на крышу канализационной-насосной станции. Его заметили прохожие и вызвали спасателей.
- Домашние животные довольно часто залазят в труднодоступные места и не могут оттуда выбраться без помощи людей, - отмечают руководитель одела Александр Качалов и главный спасатель Мурат Джумагазиев.
Накануне спасатели Атырау помогли запертому в квартире ребёнку.