- Машины разбросаны по всей стране - от Днепра до Киева. Некоторые стоят уже месяц, так как были другие проблемы, а сейчас война началась. Ребята живут в машинах: кто в лесу, кто на трассе, кто на стоянке. Делятся друг с другом едой, водой. Где-то спокойно, а некоторые пишут в чат, что слышат стрельбу и взрывы, - рассказал Дмитрий Обершт.

- Большинство из них большегрузов груженные, оставить машины и вылететь из страны водители не могут. 25 февраля НПП направила письма в министерства иностранных дел, торговли и в министерство индустрии и инфраструктурного развития с просьбой проработать с российской, белоруской, украинской, польской и другими сторонами вопрос об обеспечении «зелёного коридора» для выезда казахстанских перевозчиков с территории Украины, - пояснили в «Атамекене».

В редакцию «МГ» обратился глава компании, занимающейся международными грузоперевозками. По словам директора ИП «Обершт», в Украине находятся 50 водителей - граждан РК.О своём местонахождении они сообщили в национальную палату предпринимателей «Атамекен». В НПП информацию подтвердили.