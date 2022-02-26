В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3, ночью похолодает до -1..-3. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +9..+11 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

Обширный антициклон обеспечит погоду без осадков практически на всей территории Казахстана. Лишь на западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега, гололёд.