В регионе объявлено штормовое предупреждение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пыльная буря накрыла Атырау С обеда и по сей час в нефтяной столице наблюдается пыльная буря. Из окна кажется, что в городе туман (так было несколько дней на прошлой неделе), но стоит выйти на улицу, как накрывает слоем пыли. К вечеру буря только усилилась, атырауские автомобилисты отмечают слабую видимость. Жители предпочитают оставаться дома.
- Вчера МЧС передал по Атырау штормовое предупреждение, - сказали в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области. – Ветер 15-20 метров в секунду, с порывами.
В ДЧС отметили, что в воскресенье ожидается продолжение субботнего шторма. Так что окна дома, да и автомобили, пока, видимо, не стоит намывать. Лина ОЙЛОВА