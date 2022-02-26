- Вчера МЧС передал по Атырау штормовое предупреждение, - сказали в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области. – Ветер 15-20 метров в секунду, с порывами.

С обеда и по сей час в нефтяной столице наблюдается пыльная буря. Из окна кажется, что в городе туман (так было несколько дней на прошлой неделе), но стоит выйти на улицу, как накрывает слоем пыли. К вечеру буря только усилилась, атырауские автомобилисты отмечают слабую видимость. Жители предпочитают оставаться дома.В ДЧС отметили, что в воскресенье ожидается продолжение субботнего шторма. Так что окна дома, да и автомобили, пока, видимо, не стоит намывать.