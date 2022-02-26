- Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радио, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации», - пояснили в министерстве.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что первого марта с 9 по 12 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты. В ходе проверки кратковременно включат электросирены и громкоговорители, а также перехватят эфир телевизионных и радиоканалов.Системы оповещения проверят и на опасных производственных объектах.