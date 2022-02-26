В этом году в реке Урал ожидается маловодье - вице-министр экологии
Маловодье на реке наблюдается в последние 5-6 лет, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов напомнил, что маловодье в бассейне реки Урал началось с 2018 года.
– К сожалению, и в этом году продолжится цикл маловодья. 70% воды в реке набирается именно во время весенних паводков и они имеют ключевое значение в состоянии Урала. До 80% паводковых вод задерживаются на водохранилищах на территории России и Казахстана. Для улучшения ситуации в бассейне реки именно в маловодные годы в октябре 2020 года прописали единую Дорожную карту активации сотрудничества по проведению исследований в бассейне реки Урал, по которой проводятся совместные исследования. По результатам исследований будут выработаны рекомендации по обеспечению паводкового стока близких к максимальным расходам путём совмещения пиков половодья по притокам и режим работ водохранилищ, - рассказал Серик Кожаниязов на совещании в областном акимате.
Стоит отметить, что в 2021 году также утвердили программу казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал. Предусмотрены реконструкция и строительство очистных сооружений, реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена, очистка и восстановление водных объектов бассейна рек, проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению и сохранению биоразнообразия бассейнов рек.
В 2022 году из республиканского бюджета выделено 7,5 миллиардов тенге, в том числе на реконструкцию Кирово-Чижинского канала, на перекачку волжской воды из России, на разработку ПСД строительства водохранилища в посёлке Жалпактал и начало реконструкции Кировского водохранилища.
Состояние реки Урал вызывает серьезные опасения. В октябре прошлого года читатели отправили фото и видео, где с новой набережной возле Стелы открывается вид пересохшего Урала. Острова виднеются до середины реки. Местные жители считают, что настала экологическая катастрофа и в скором времени от реки ничего не останется, а уральцы останутся без питьевой воды. Из-за резкого обмеления погибнет рыба и начнётся падёж скота.
– На территории области нет дождей в осеннее время. В зимнее время выпадает мало снега, почва практически не промерзает. Также наблюдается скоротечная весна. Это все относится к природным факторам. Ещё один немаловажный момент, идёт малый сброс воды из России. В этом году мы просили установить норму - хотя бы 60 кубов в секунду. К сожалению, нам было отказано. В летний период сброс шёл по 30 кубометров в секунду, а сейчас вовсе по 15 кубометров. Вода от Ириклинского водохранилища идёт к нам 25-30 дней, - прокомментировал тогда ситуацию руководитель отдела водных ресурсов Марат Машекенов.
Аналогичная ситуация возникла в России, там мелеет одна из крупнейших рек земного шара - Волга. Издание "Парламентская газета" сообщает, что уровень воды в Волге в Астраханском бассейне упал на 60 сантиметров и приближается к критической отметке.
