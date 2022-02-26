Сотрудникам ДЧС пришлось срезать решётку на окне, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Спасатели Атырау помогли запертому в квартире ребёнку Фото: ДЧС Атырауской области Вызов поступил вечером 25 февраля. Пятилетний ребёнок оказался запертым дома. На просьбы матери открыть дверь он не откликался.
- Прибыв на место вызова, спасатели немедленно приступили к спасательной операции. Чтобы проникнуть в дом, им пришлось лезть через окно, срезав металлические решётки и отрыть дверь изнутри. К счастью, с ребёнком все в порядке, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
В начале февраля было два похожих случая. Спасатели вновь призывают не оставлять детей дома одних без присмотра.