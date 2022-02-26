Нарушителей выявили за пять дней проведения ОПМ «Автобус», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начнут собирать автобусы Стражи порядка проверяют соблюдение водителями ПДД и проведения техосмотра автобусов.
- За пять дней мероприятия выявлено 18 случаев использования водителем телефона при управлении транспортным средством. Также к административной ответственности привлекли 24 водителя за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, 12 - за непрохождение техосмотра и 23 - за нарушение правил маневрирования, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
ОПМ продлится до первого марта.