Житель Актау установил ванну на проезжей части и искупался
Молодой человек проиграл спор, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Своё купание посреди проезжей части парни сняли на видео и опубликовали в сети. Ролик вызывал интерес и у правоохранителей. Трёх молодых людей привлекли к административной ответственности.
- За нарушение правил дорожного движения составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК. Также составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК за купание в воде на дороге, - информировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В общей сложности им светит штраф в размере 22 МРП - 67 тысяч тенге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!