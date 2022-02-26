- За нарушение правил дорожного движения составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК. Также составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК за купание в воде на дороге, - информировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот с видео Своё купание посреди проезжей части парни сняли на видео и опубликовали в сети. Ролик вызывал интерес и у правоохранителей. Трёх молодых людей привлекли к административной ответственности.В общей сложности им светит штраф в размере 22 МРП - 67 тысяч тенге.