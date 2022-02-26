Самолёт вылетит из польского аэропорта Катовице и после технической посадки в Атырау прибудет в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что руководство страны приняло решение организовать репатриационные рейсы для граждан РК на безвозмездной основе. По состоянию на 25 февраля, поступило 528 обращений. В основном казахстанцы находятся в Киеве и области.
- Нашим посольством в Варшаве совместно с местными властями будет обеспечен «зелёный коридор» для граждан РК для переезда от границы до аэропорта Катовице. Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации. Первый репатриационный рейс будет осуществлён утром 26 февраля. Самолёт вылетит из аэропорта Катовице и после технической посадки в Атырау, должен будет прибыть в Алматы, - говорится в сообщении.
В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В МИД просят казахстанцев связаться с посольством Казахстана в Киеве (улица Ильенко, 26. Телефоны горячей линии: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58) и сообщить о своём местонахождении.