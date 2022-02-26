- Нашим посольством в Варшаве совместно с местными властями будет обеспечен «зелёный коридор» для граждан РК для переезда от границы до аэропорта Катовице. Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации. Первый репатриационный рейс будет осуществлён утром 26 февраля. Самолёт вылетит из аэропорта Катовице и после технической посадки в Атырау, должен будет прибыть в Алматы, - говорится в сообщении.В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В МИД просят казахстанцев связаться с посольством Казахстана в Киеве (улица Ильенко, 26. Телефоны горячей линии: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58) и сообщить о своём местонахождении. Все новости о ситуации вокруг Украины можно читать по ссылке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
