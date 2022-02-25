Если запивать еду алкоголем в умеренном количестве, то это вам не сможет никак навредить. Нет никаких научных доказательств того, что алкоголь высушивает слюну и затрудняет переваривание пищи.

Если запивать еду водой, то она никак не может помешать пищеварительному процессу. Если даже она смешается с ферментами в желудке, то от этого они не перестанут расщеплять пищу.

Фото с сайта pexels.comКак только в рот попадает еда, человек начинает её пережевывать, активно вырабатывается слюна, которая помогает расщепить еду и превратить её в однородную массу. Когда еда попадает в желудок, на неё воздействует желудочный сок. Он эту же массу (химус) делает более жидкой консистенции. Далее химус смешивается с ферментами поджелудочной железы в тонком кишечнике. И только там, часть питательных веществ всасываются в кровь. Остальные попадают в кровь уже в толстом кишечнике. И с помощью крови, все полезные вещества разносятся по организму. То есть, процесс пищеварения заканчивается только после дефекации. Пищеварение занимает от одних до трех суток.Употребление различных напитков, а лучше всего для этого подходит вода (самый низкокалорийный напиток), способствую нормальному пищеварению, при этом позволит сократить порции придавая чувство сытости.