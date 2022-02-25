Ваниль из пластиковых отходов

Деталька головы из Lego абсолютно безопасна после проглатывания

На планете деревьев больше, чем звёзд в галактике

Аромат ванили нам знаком с детства, особенно ванильное мороженое. Но оказывается из натурального стручка производят лишь малую часть потребляемого в мире продукта. Более 80% искусственно синтезируют из нефтехимического сырья. В качестве примера можно привести пластиковые бутылки. Учёные из университета Эдинбурга генетически модифицировали обычную кишечную палочку, обитающую внутри человека. Она смогла расщеплять пластик до терефталевой кислоты, а позже и вовсе переработала в ванилин. Другими словами, так человечество может очистить планету от пластиковых отходов и попробовать мороженое с ванильным вкусом из пластика.Мальчишки просто без ума от Лего, но часто бывает так, что дети более младшего возраста проглатывают те или иные детальки конструктора. Педиатры из клиники Мельбурна заявили, что ничего в этом страшного нет, детальки абсолютно безопасны при проглатывании. Они свободно могут пройти через пищеварительную систему примерно за 1-2 дня и выйти из детского организма естественным путем.При упоминании космоса многие представляют себе безмерные и гигантские просторы, с триллионами звезд и всяких космических тел. 9 из 10 людей ответят, что звезд там больше чем деревьев на земле. И все они ошибутся. Это подтверждают учёные из центра NASA. По их подсчетам, в млечном пути насчитываются около 400 миллиардов звезд, плюс около 100 миллиардов маленьких карликов. А на земле растут три триллиона деревьев. А до появления людей на земле росло на 46% больше. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.