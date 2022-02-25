В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3, ночью похолодает до -1..-3. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 26 февраля пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололёд, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.