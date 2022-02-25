Предприниматели говорят, что при таком раскладе дел им не выгодно будет возить товар, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители многих стран, затаив дыхание, следят за тем, как разворачиваются события вокруг Украины
. Европа и США вводят новые санкции против России. Аналитики считают, что ситуация вокруг косвенно повлияет и на экономику Казахстана через экономику РФ.
24 февраля - в день, когда президент России принял решение о специальной военной операции в Донбассе
, курс доллара в Казахстане резко подскочил. За сутки национальная валюта ослабла к доллару на 28 тенге. Сегодня, 25 февраля, средневзвешенный курс доллара на KASE составил 472,24 тенге
, нацвалюта ослабла ещё на шесть тенге.
Такая ситуация заметно повлияла на работу предпринимателей. Жительница Уральска Гульзайра Тлеугалиева занимается продажей женской одежды. Товар она возит из Турции.
– Буквально на днях супруг отправлял деньги за товар в Турцию, а их не хватило. Мы посчитали по 440 тенге, а доллар стал 470 тенге. Мы даже не думали, что за один день курс может так взлететь. Людям этого ведь не объяснишь, они возмущаются, что вещи дорогие. Обычную футболку мы закупаем по 25-30 долларов, есть ещё перевозка, дорога, налоги. Если повысить цену товара, то торговли не будет. Люди и так сейчас не покупают вещи, а с такими ценами и вовсе не станут. По курсу 470 тенге за доллар мы не будем брать товар, я вынуждена приостановить закуп вещей. Остаток товара буду распродавать по старой цене, а новой партии пока не будет. Что будет с тенге, что будет с долларом - никто не знает. Даже если курс останется на этом уровне, всё равно нам не выгодно, - говорит Гульзайра Тлеугалиева.
Другая жительница города Гульмаржан долгое время занимается продажей мужской одежды. Товар она возит из Китая.
– Закупочные цены на вещи просто взлетели. В апреле планировала выписать по каталогу вещи, но увидев цены, решила сама поехать и выбрать подешевле. В Китае за товар мы платим долларами, а он сейчас стоит 470 тенге. Говорят, что будет ещё дороже. Торговли и так не было, теперь вообще не знаю, что будет, - возмущается женщина.
Между тем, цена на золото уже успела подняться. Гульзайра Тлеугалиева говорит, что если 24 февраля один грамм золота стоил 25 тысяч тенге, то 25 февраля стоимость повысилась до 30 тысяч тенге за грамм.
Всё большую популярность среди уральцев набирает так называемый принцип совместных покупок. Объединяясь, люди получают возможность купить понравившиеся товары напрямую у производителей по оптовым ценам. Однако и здесь произошли заметные изменения. Жительница Уральска Батима занимается совместными покупками. Она говорит, что цена на весь товар повысилась на 10%.
Экономист и финансовый аналитик Андрей Чеботарев на своём YouTube-канале
высказал точку зрения о том, что Национальный банк поздно отреагировал на ситуацию и начал интервенции на валютном рынке. К этому моменту началась паническая распродажа тенге и ажиотажный спрос на доллары.
– С тенге может быть всё, что угодно. Доллар может стоить и 500 тенге, а может и обратно стать 400 тенге. Потому что раньше никогда такого не было. Сейчас всё зависит от мировой общественности, от тех стран, которые будут вводить ответные санкции. Мы с Россией находимся в одном экономическом пространстве, и достаточно сильно с ней ассоциируемся, как экономически, так и политически. Что делать казахстанцам? Есть такая поговорка: "Покупай на слухах, продавай на панике". Сейчас не время покупать. Покупать доллар надо было на прошлой неделе. Случилось самое худшее, настал тот момент, когда мы падаем, возможно мы будем падать и дальше. Но это не значит, что мы должны сейчас бежать, стоять в очередях, покупать, перекупать, - говорит эксперт.
Необходимо отметить, что только в 2021 году году в нашу область импортировали
товаров на 282 миллиарда тенге. И это только из стран ЕАЭС, куда входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Больше всего товаров ввезено из России – 96,2%, из Беларуси – 3,06%, и по 0,4% из Кыргызстана и Армении. Как выяснилось, ввозят всё: одежду, гигиенические и косметические средства, стройматериалы, пшеницу, муку, подсолнечное масло, окорочок и многое другое.
