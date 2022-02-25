Пользователи смогут реагировать на сообщения и получать уведомления о реакциях собеседников, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В WhatsApp появится новая функция Фото: wabetainfo.com Портал WABetaInfo сообщает, что в новой десктопной версии WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям реагировать на сообщения шестью разными смайликами. Пока функция находится в стадии разработки в бета-версии, но будет доступна уже в следующем обновлении. Ранее WhatsApp внедрил функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.