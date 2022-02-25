Иллюстративное фото из архива "МГ" Четырёхэтажный жилой дом построили в Атырау в микрорайоне Лесхоз, несмотря на предупреждение строительных инспекторов о прекращении незаконного строительства. По итогам проверки контролирующего органа, в августе 2021 года ими было установлено, что на земельном участке ведётся строительство жилого дома без разрешительных документов. На застройщика наложили административный штраф в размере 625 МРП (1 823 125 тенге) и направили ему предписание о приостановлении строительных работ до оформления разрешительной документации. Однако застройщик работы не прекратил и в ноябре того же года ГАСК при повторной проверке установил, что строительно-монтажные работы завершены без оформления разрешительных документов. За невыполнение требований предписания управление государственного архитектурно-строительного контроля составило административное дело и направило в специализированный суд по административным делам Атырау. На застройщика наложили штраф в размере 300 МРП - 875 100 тенге. Сейчас ГАСК готовит гражданский иск о принудительном сносе незаконно построенного дома. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.