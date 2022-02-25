Помимо огромной шишки на пояснице, у Анастасии Бузгон высыхала нога. Теперь ей необходимо вновь отправиться в Самару для противорецидивного лечения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Анастасия Бузгон
Анастасия Бузгон - инвалид
детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. У семьи нет денег на лечение, и с тех пор редакция "МГ" несколько раз объявляла сбор. Анастасия прошла курсы лечения и ей сделали операцию. В июне прошлого года Настя ездила в Самару и Москву, у неё образовалась огромная шишка
на позвоночнике. Каждые полгода мама возит девочку на противорецидивное
лечение в Самару. Такой же курс лечения
Настя прошла и в сентябре прошлого года.
Сейчас Настя с мамой Любовью Киркиной снова собираются в клинику Середавина в Самару на очередной противорецидивный курс. Мама девочки говорит, что лечение приостанавливать ни в коем случае нельзя. Если они даже приезжают на лечение чуть позже положенного срока, Настю мучают сильные боли, она не спит ночами и пьёт обезболивающие препараты. Кроме того, семья ищет хорошего ортопеда. У девочки из-за шишки начался сильный сколиоз и остеохондроз. Врачи говорят, пока операцию по удалению шишки сделать невозможно.
- Рана на ноге сочится меньше, и я ужасно боюсь запустить процесс заживления. Она глубокая и заживает очень тяжело. Врачи не дают прогнозы, когда рана затянется. Но у нас много других болячек, от которых Настя не спит ночами. Сейчас её больше беспокоит шишка на спине. В Москве нейрохирург нам советовал найти хорошего ортопеда, а где его найти, ума не приложу. В Самаре нам ничем не смогли помочь, оперировать отказались, - пояснила Любовь Киркина.
Мама Насти говорит, что сейчас им вновь нужно собрать 420 тысяч тенге, но самим этого сделать не под силу.
- Для нашей семьи это большая сумма. Естественно, деньги уходят на еду и лекарства. Я прошу неравнодушных людей помочь нам. Всегда отчитываюсь за каждую потраченную копейку. Ради Насти, я готова на всё. Лишь бы моя девочка не страдала и не мучалась от болей, - обратилась Любовь Киркина.
К слову, 21 марта Анастасия Бузгон должна быть уже в Самаре.
Все, кто желает помочь Анастасии Бузгон, может перечислить деньги по следующим реквизитам:
Номер карты Каспий Голд 4400 4301 5551 7938, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62;
Депозит в Каспий банке 780 312 402 466;
Номер счета Сбербанка KZ 18914 CP 64311248203 (в рублях);
Номер счета Сбербанка KZ 21914 CP 39846566682 (в тенге);
Номер карты Сбербанка 4263 4333 4557 3619 (в рублях);
Номер карты Сбербанка 4263 4333 4595 6137 (в тенге);
Счет Народного банка Казахстана KZ 286012 353 0000 161 41;
По всем вопросам можно обратиться к матери Насти по номеру телефона: 8 747 163 15 62.
