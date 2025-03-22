Как уральцы отметили Наурыз

Основной праздник прошел на площади Первого президента. Здесь были установлены юрты, в которых расположились организации областного центра при этом украсив их убранством и столами с различными угощениями. Наурыз-коже и баурсаки были доступны всем желающим.

На главной площади были установлены юрты организациями города, предпринимателями, владельцами ресторанов и кафе, в которых горожане могли не только попробовать угощения Наурыза, но и познакомиться с культурой казахского народа, в них демонстрировались народные обряды. Наурыз объединил всех западноказахстанцев. Щедрой, ароматной рекой лился традиционный наурыз-коже, любой желающий мог зайти в юрту и попробовать национальные блюда, баурсаки и различную выпечку, а детей угощали сладостями.

Юрты, в которых уральцам представили национальные костюмы, подушки, корпе, тюбетейки, деревяную посуду, устанавливали управления и отделы государственных органов.

Своими национальными блюдами потчевали всех и этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана ЗКО. Ее посетил аким области Нариман Турегалиев и поучаствовал в национальном обряде – разрезание пут у маленького ребенка. Героем дня стал годовалый сын Шах-Султан известного журналиста области Еркина Карина.

На площади была установлена сценическая площадка для выступления. На славу порадовали присутствующих лучшие творческие коллективы областной филармонии им. Г. Курмангалиева, Дворца культуры молодежи, актеры Казахского драмтеатра им. Х. Букеевой, областного драматического театра им. А. Островского, школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений города, которые участвовали в театрализованном представлении. Звонкими песнями, зажигательными танцами, музыкой и красочными костюмами они создавали атмосферу всеобщей радости и веселья. Многочисленные зрители стали очевидцами славных исторических страниц прошлого нашего края, перед ними предстали герои народных преданий.

– Поздравляю вас с Наурызом – Новым годом! – сказал аким области Нариман Турегалиев. – Это древний праздник наших предков, который подразумевает обновление, весеннее равноденствие. И в этот день все прощают старые обиды, поздравляют друг друга, желают добра, уюта в каждом доме и благополучия. Это всенародное торжество, олицетворяющее непрерывную связь времен и поколений. После суровой зимы земля ждет обновления и тепла. Излучая энергию созидания, красоты и любви, Наурыз отражает величие культуры и традиций нашего народа. В прошлом году была разработана новая концепция его празднования. Теперь мы отмечаем Наурыз мейрамы в течение десяти дней. Каждому дню присвоено свое название. Благодаря сплоченности и толерантности наш Казахстан стал крепким и процветающим государством. В области сделано немало, чтобы повышалось благосостояние населения, улучшался облик наших городов и сел, становились качественными образовательные, медицинские и другие услуги. Созданы условия для динамичного развития малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса. Достижения в экономике и социальной сфере позволяют нам встретить нынешнюю весну с оптимизмом и уверенностью в будущем.

Оксана КАТКОВА