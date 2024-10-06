В Алматы участки для жителей повсеместно окрылись в 7:00 часов, начав работу с исполнения государственного гимна Республики Казахстан.

Как в Алматы прошел референдум по вопросу строительства в РК атомной электростанции

Голосование на избирательных участках, которые работали в Казахстане с раннего утра, завершилось. Граждане активно выражали свое мнение по вопросу строительства АЭС, передает Региональная служба коммуникаций г.Алматы.

В Алматы участки для жителей повсеместно окрылись в 7:00 часов, начав работу с исполнения государственного гимна Республики Казахстан.

Одним из первых на своем избирательном участке проголосовал аким мегаполиса Ерболат Досаев вместе с супругой.

А сотрудники Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова, в том числе актерский состав проголосовали на референдуме в другом городе. Они заранее позаботились об участии в референдуме и получили открепительные талоны в Алматы, чтобы иметь возможность проголосовать во время гастролей. Заслуженный деятель Казахстана, актриса Данагуль Темирсултанова тоже ответственно подошла к мероприятию и проголосовала во время гастролей. Она подчеркнула важность участия каждого гражданина в принятии решений, которые определяют будущее страны.

Позаботились и о маломобильных горожанах и для них были созданы условия для участия в референдуме. Для избирателей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата работает служба «Инватакси», предоставляющая транспортные услуги до избирательных участков. В день референдума задействовано 100 специализированных автомобилей, что позволяет гражданам, имеющим затруднения в передвижении, комфортно и безопасно добраться до мест голосования.

На одном из избирательных участков в Алматы заметили курьера. Курьер доставки еды, вероятно, по маршруту следования забежал на участок отдать свой гражданский долг в день референдума.

Удивил алматинцев не только курьер, но популярные тиктокеры, казахские батыры, избиратели, станцевавшие на участках, обладательницы титулов «Мисс-Казахстан», «Мисс-Вселенная», «Мисс-Алматы» и другие.

На избирательном участке №407, расположенном в алматинской школе №100 в Медеуском районе проголосовала династия железнодорожников с общим стажем в 826 лет. Представители династии Капишевых, общий стаж которых составляет 826 лет в железнодорожной отрасли, приняли участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

- Участие наших граждан в референдуме – это важный шаг к пониманию будущего и направлению развития общества. Сегодня каждый из нас имеет возможность высказать свою позицию. В условиях стремительных изменений в стране итог референдума покажет нам вектор развития движения, - сказал Мурат Капишев.

Не остались в стороне и призеры Олимпийских игр. На участках были замечены бронзовая призерка ХХХІІІ летних Олимпийских игр в Париже по женскому боксу Назым Кызайбай, известный боксер Ермахан Ибраимов, серебряный призер Олимпиады Нариман Курбанов и другие спортсмены.

Призер Олимпиады 2024 года Александра Ле проголосовала в Астане на избирательном участке в Велотреке.

- Я нахожусь в столице на соревнованиях, но несмотря на это исполнила свой гражданский долг. На повестке очень важный вопрос, надеюсь, каждый казахстанец подойдет к нему ответственно и постарается проголосовать вне зависимости от обстоятельств. Голос каждого имеет значение, - отметила она.

Высокую активность проявили представители казахской интелигенции, писатели, поэты, звезды казахстанской эстрады, актеры и музыканты. На избирательных участках в Алматы проголосовали Бибигуль Толегенова, Асанали Ашимов, Роза Рымбаева, Нурлан Абдуллин, Мереке Кулкенов, Смагул Елубаев, Азамат Сатыбалды, Парвиз Назаров, Айкын Толепберген, Raim, Ермек Меденов и другие известные лица страны.

Одними из последних проголосовали сотрудники коммунальных служб и другие рабочие, у которых сегодня был рабочий день. Сотрудники аварийных служб энергетического комплекса, машинисты метро пришли на участки после завершения смены.

- Пришел на свой участок после смены, даже не стал переодеваться, чтобы успеть проголосовать, - рассказал машинист метро Нуржан Маркабаев.

Независимые международные наблюдатели, присутствовавшие на участках, дали высокую оценку организации референдума в Алматы.

- Я была наблюдателем на референдуме, и меня впечатлила его организация. Все прошло прозрачно и легитимно. Очень рада видеть такую активность среди горожан! - отметила одна из наблюдателей.



