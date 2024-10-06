По информации Центральной избирательной комиссии, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 шестого октября 2024 года бюллетени получили 17,79 % от общего количества граждан, включенных в списки.

Так, самая высокая явка зафиксирована в Карагандинской области - 30,63%, а самая низкая в Алматы - 8,66%. 

В ЗКО явка составила 16,43%. 

Явка избирателей на 10:00 выглядит так:

  1. по области Абай – 15,36 %
  2. по Акмолинской области – 17,18 %
  3. по Актюбинской области – 19,21 %
  4. по Алматинской области – 16,31 %
  5. по Атырауской области – 17,11 %
  6. по Западно-Казахстанской области – 16,43 %
  7. по Жамбылской области – 16,19 %
  8. по области Жетiсу – 18,08 %
  9. по Карагандинской области – 30,63 %
  10. по Костанайской области – 16,90 %
  11. по Кызылординской области – 20,91 %
  12. по Мангистауской области – 16,45 %
  13. по Павлодарской области – 14,04 %
  14. по Северо-Казахстанской области – 15,83 %
  15. по Туркестанский области – 18,56 %
  16. по области Ұлытау – 17,40 %
  17. по Восточно-Казахстанской области – 17,85%
  18. по г. Астана – 24,08 %
  19. по г. Алматы – 8,66 %
  20. по г. Шымкент – 19,56 %.

На 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.
Напомним, что сегодня, шестого октября, в Казахстане проходит референдум по вопросу строительства Атомной ЭС вв РК.