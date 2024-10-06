По информации Центральной избирательной комиссии, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 шестого октября 2024 года бюллетени получили 17,79 % от общего количества граждан, включенных в списки.
Так, самая высокая явка зафиксирована в Карагандинской области - 30,63%, а самая низкая в Алматы - 8,66%.
В ЗКО явка составила 16,43%.
Явка избирателей на 10:00 выглядит так:
- по области Абай – 15,36 %
- по Акмолинской области – 17,18 %
- по Актюбинской области – 19,21 %
- по Алматинской области – 16,31 %
- по Атырауской области – 17,11 %
- по Западно-Казахстанской области – 16,43 %
- по Жамбылской области – 16,19 %
- по области Жетiсу – 18,08 %
- по Карагандинской области – 30,63 %
- по Костанайской области – 16,90 %
- по Кызылординской области – 20,91 %
- по Мангистауской области – 16,45 %
- по Павлодарской области – 14,04 %
- по Северо-Казахстанской области – 15,83 %
- по Туркестанский области – 18,56 %
- по области Ұлытау – 17,40 %
- по Восточно-Казахстанской области – 17,85%
- по г. Астана – 24,08 %
- по г. Алматы – 8,66 %
- по г. Шымкент – 19,56 %.
На 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.
Напомним, что сегодня, шестого октября, в Казахстане проходит референдум по вопросу строительства Атомной ЭС вв РК.