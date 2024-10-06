На 10.00 проголосовали более двух миллионов казахстанцев

По информации Центральной избирательной комиссии, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 шестого октября 2024 года бюллетени получили 17,79 % от общего количества граждан, включенных в списки.

Так, самая высокая явка зафиксирована в Карагандинской области - 30,63%, а самая низкая в Алматы - 8,66%.

В ЗКО явка составила 16,43%.

Явка избирателей на 10:00 выглядит так:

по области Абай – 15,36 % по Акмолинской области – 17,18 % по Актюбинской области – 19,21 % по Алматинской области – 16,31 % по Атырауской области – 17,11 % по Западно-Казахстанской области – 16,43 % по Жамбылской области – 16,19 % по области Жетiсу – 18,08 % по Карагандинской области – 30,63 % по Костанайской области – 16,90 % по Кызылординской области – 20,91 % по Мангистауской области – 16,45 % по Павлодарской области – 14,04 % по Северо-Казахстанской области – 15,83 % по Туркестанский области – 18,56 % по области Ұлытау – 17,40 % по Восточно-Казахстанской области – 17,85% по г. Астана – 24,08 % по г. Алматы – 8,66 % по г. Шымкент – 19,56 %.

На 107 участках в местах временного пребывания граждан завершено голосование.

Напомним, что сегодня, шестого октября, в Казахстане проходит референдум по вопросу строительства Атомной ЭС вв РК.



