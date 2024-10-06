Сегодня в Казахстане начался республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В Алматы открылись все 624 избирательных участка.

Сегодня в Казахстане начался республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В Алматы открылись все 624 избирательных участка, сообщает Региональная служба коммуникаций г.Алматы.



Двери Алматинского Транспортного колледжа КазАТК имени М. Тынышпаева, где находится избирательный участок №84, открылись ровно в 07:00. На участке предусмотрено место выдачи избирательных бюллетеней, кабины для тайного голосования, установлена прозрачная стационарная урна.

Еще до открытия на пороге уже собралось немало желающих исполнить свой гражданский долг.

По уже сложившейся традиции «первых ласточек» на городских пунктах встречают символическими презентами.

- Первым, кто отдал свой голос сегодня, мы вручили сладкие угощения. Также поощряем и тех, кто пришел на референдум впервые. В целом хотелось бы отметить, что атмосфера торжественная, для удобства избирательного процесса созданы все условия, – сказал председатель участковой избирательной комиссии участка №84 Галымжан Аширбаев.

По его словам, на данном участке зарегистрировано 1469 человек, из них 217 проголосуют впервые, а у алматинца Казыбека Алиханова дата референдума совпала с днем рождения. Также на участке 279 пенсионеров и 9 людей с особыми потребностями, для которых предусмотрены специальные кабинки. Слабослышащие жители могут воспользоваться компьютером с наушниками. Для людей с нарушением зрения предусмотрены специальные бюллетени со шрифтом Брайля, дополнительное освещение и лупы. Кроме того, в онлайн-режиме дежурят сурдопереводчики.

- Я считаю, что принимать участие в референдуме – это гражданский долг каждого. Вопрос строительства АЭС очень важный. Одно дело читать новости и мнения по интернету, другое – прийти и отдать свой голос за выбранное решение, – поделился алматинец Максим Горбачёв.

Самые активные горожане уже отдали свой голос.

- У нас есть уникальная возможность внести свой вклад в развитие государства. И ей нужно воспользоваться!, – поделился мнением избиратель Данияр Искаков.

Стоит отметить, что если избиратели по уважительным причинам не могут прийти на участок, то члены комиссии выезжают на дом с переносной урной.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции на территории Казахстана. Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с раннего утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Избирательные участки в городе будут работать до 20:00 часов.







