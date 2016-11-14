По словам врачей, недоношенных деток с каждым годом рождается все меньше. - Медицина идет вперед. Сейчас есть новейшее оборудование, аппаратура, проводятся обследования высокоспециализированными врачами, которые проходили обучение за рубежом, и поэтому беременность пролонгируется, - говоритВот в таком кувезе находятся недоношенные дети. Аппарат держит необходимую температуру и влажность. Условия пребывания в таком аппарате приближены к условиям утробы матери, причем лежит малыш в таком своеобразном углублении, которое называют "гнездом". И ребенок, по уверению врачей, чувствует себя очень комфортно.Температура в кувезе определяется согласно сроку и состоянию малыша. Чем меньше вес ребенка, тем выше температура в кувезе.Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей рассчитано на 42 места. Сейчас там находятся 40 детей, 33 из которых недоношенные.Вес самого крошечного малыша на сегодняшний день - 1240 граммов. Молодая мама родила его в 29 недель. Мальчик был переведен из отделения реанимации. Сейчас малыш в респираторной поддержке не нуждается, он находится только на выхаживании.Вообще самый маленький вес малыша, которого удалось выходить врачам перинатального центра - 680 граммов. Ребенок родился в 2009 году.Все малыши в отделении укутаны в шерстяные вещи. - Шерстяные вещи очень хорошо сохраняют тепло, кроме того, они действует рефлекторно на органы дыхания, - говорит Асел НЕГМЕТОВА. Шерстяные вещи в отделение патологии новорожденных привозят волонтеры клуба "28 петель" и других благотворительных фондов.Новорожденные питаются грудным молоком при помощи зонда или бутылочки. К груди малышей не прикладывают - детки недоношенные и сил у них сосать нет. Мамы приходят в отделение и сцеживают молоко. А после того, как их выписывают, женщины находятся рядом со своими малышами.Рядом с новорожденными могут и должны находиться и папы. Ведь есть еще одна процедура - выкладывание малыша на грудь маме или папе или "кенгурирование". Контакт кожа к коже - это отличная взаимосвязь между новорожденным и его родителем.Кызгалдак ЕСПАНОВА преждевременно родила 10 октября. Маленькая Шахназ - шестой ребенок в семье. - Воды отошли раньше времени. Я родила дочь весом 2080 граммов. Сейчас потихоньку набираем вес, - говорит Кызгалдак.- Недоношенные дети очень любят тишину и не переносят слишком яркий свет, поэтому кувезы закрывают пеленками. Зато они прекрасно чувствуют маму и папу, - отмечают врачи.Выписывают малышей после того, как их вес достигнет минимум 2200 граммов, но при условии, что ребенок здоров, и его состояние не вызывает опасений. Однако еще несколько лет малышей "ведут" в поликлиниках и в кабинетах "катамнеза" в областной многопрофильной больнице.Заведующая отделением патологии новорожденных Областного перинатального центра Асел НЕГМЕТОВА - Причины преждевременных родов разные. Но в большинстве случаев у молодых мам еще до беременности много болезней. Не зря врачи не устают твердить, что беременность должна быть запланированная. Чтобы еще до беременности будущие мамы занялись своим здоровьем, получили все необходимые прививки и лечение, - говорит Асел НЕГМЕТОВА. В отделение патологии новорожденных работают 5 врачей, 28 медсестер и 14 человек младшего медперсонала.