Это фото с перевернутым дорожным знаком "Уступи дорогу" опубликовал пользователь социальной сети Кайрат Тарбаев. - Всё в нашем обществе перевернулось с ног на голову. Что законы, что мораль. И что самое страшное, что все это потихоньку становится нормой. Дилетанты устанавливают правила, по которым живут миллионы. А еще дилетанты устанавливают дорожные знаки. Этот знак "Уступи дорогу"- иx творение. А водители, не обременённые знаниями ПДД трактуют иx по-своему. И как результат, очередные строки в сводкаx о ДТП. Грустно, - пишет возмущенный автолюбитель. Мнения людей, комментирующих пост, разделилось. Кто-то считает, что знак просто забыли дорисовать, вторые уверены, что знак "Уступи дорогу" действительно установлен неправильно, третьи признаются, что никогда не обращают внимание на дорожные знаки и просто проехали мимо этого знака. К слову, по данным пресс-службы ДВД Атырауской области с начала года на территории Атырауской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 55 человек и 341 получили травмы. Ерлан ОМАРОВ