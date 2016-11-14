Центр расположился в здании Дома дружбы в первом микрорайоне Актау. Открытие состоялось рамках реализации совместной Программы Европейского Союза и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Укрепление системы правосудия для детей и защиты их прав» на базе общественного объединения «Мейерим» при поддержке акимата Мангистауской области. Открыли центр глава представительства Европейского Союза в Казахстане Траян ХРИСТЕА и представителя детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Юрияй ОКСАМИТНЫЙ. - В нашей стране права ребенка защищены в первую очередь законами государства. К сожалению, это не гарантирует полного отсутствия насилия по отношению к детям и не гарантирует того, что ребенок не станет свидетелем преступления. Мы будем прикладывать как можно больше усилий, чтобы было как можно меньше причин отправлять детей в этот центр, а если им придется сюда попасть, то здесь будет оказана максимально эффективная помощь, - сказала на церемонии открытии заместитель акима области Бану НУРГАЗИЕВА. Центр реабилитации детей носит название «Центр мира». Пострадавших направляют в учреждение ювенальные инспекторы, а помощь оказывают семь специалистов: психологи, социальные работники и юристы. Помощь в центре уже получили почти десяти ребят в возрасте от 6 до 14 лет. По итогам работы пилотного центра будут разработаны рекомендации и представлены Правительству Казахстана для возможного внедрения на национальном уровне модели услуг поддержки для детей потерпевших и свидетелей преступлений.