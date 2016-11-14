Атырау – центр самой богатой области Казахстана. Именно здесь располагаются мощнейшие нефтяные месторождения, в том числе гиганты Тенгиз и Кашаган. Роскошные новостройки, богатые здания, дорогие машины. Но в самом центре города люди продолжают жить в ужасающих условиях. Речь идет об общежитии 33 «А» по улице Ж. Молдагалиева. От стоящих рядом коттеджей и многоквартирных домов, общежитие выбивается своим пугающим видом.Соседние с общежитием дома Все окна здесь еще со времен строительства здания. Разумеется, никто не будет ставить новые окна во "временном" жилье, даже несмотря на то, что многие живут в общежитии десятки лет. Но все мечтают оттуда выбраться. На всех этажах разбиты стекла и раскидан мусор.В такой обстановке не место детям. Но здесь проживают более 10 молодых семей с маленькими и новорожденными детьми. Как мамы поднимают коляски по этим ступенькам, остается загадкой. Молодая мама по имени Айгуль воспитывает двоих детей. На вопрос как вы здесь живете, невозмутимо отвечает: "Мы уже привыкли".В общежитии живут 10 молодых семей с маленькими детьмиВ пятиэтажном здании отсутствуют туалеты и душевые кабины. Темные коридоры, где нет света, отдают плесенью. Со стен от сырости отваливается побелка.В доме никогда не было ремонтаДвор находится в весьма запущенном состоянии. Только недавно здесь убрали траву, которая достигала человеческого роста.