В Атырау на одной улице рядом располагаются шикарная новостройка и аварийное общежитие, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 9a5c6f12-dc83-42a7-89d6-80c51f2fa83a 13db9df5-39aa-401b-9120-43bfbd1ed537 Атырау – центр самой богатой области Казахстана. Именно здесь располагаются мощнейшие нефтяные месторождения, в том числе гиганты Тенгиз и Кашаган. Роскошные новостройки, богатые здания, дорогие машины. Но в самом центре города люди продолжают жить в ужасающих условиях. Речь идет об общежитии 33 «А» по улице Ж. Молдагалиева. От стоящих рядом коттеджей и многоквартирных домов, общежитие выбивается своим пугающим видом.   8babccf7-c3c2-4fd1-8756-52b9d6de24f2 Соседние с общежитием дома  Все окна здесь еще со времен строительства здания. Разумеется, никто не будет ставить новые окна во "временном" жилье, даже несмотря на то, что многие живут в общежитии десятки лет. Но все мечтают оттуда выбраться. На всех этажах разбиты стекла и раскидан мусор. 5ce81f41-71d2-4238-baf5-54014b00e9b1 137cda27-e140-4cc7-a0e4-ca20e8debdb0 В такой обстановке не место детям. Но здесь проживают более 10 молодых семей с маленькими и новорожденными детьми. Как мамы поднимают коляски по этим ступенькам, остается загадкой. Молодая мама по имени Айгуль воспитывает двоих детей. На вопрос как вы здесь живете, невозмутимо отвечает: "Мы уже привыкли". fd4f35c8-f0a9-4bf5-8e24-f36a05b03c3c В общежитии живут 10 молодых семей с маленькими детьмиВ пятиэтажном здании отсутствуют туалеты и душевые кабины. Темные коридоры, где нет света, отдают плесенью. Со стен от сырости отваливается побелка. 81220a35-15cb-4d91-92bb-b71d32e4142e В доме никогда не было ремонтаДвор находится в весьма запущенном состоянии. Только недавно здесь убрали траву, которая достигала человеческого роста. Валерий КИМ