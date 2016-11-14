27 сентября во время совещания в акимате Уральска заместитель акима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ поручил проинспектировать старые остановки, а также распорядился снять все рекламные банеры и плакаты с павильонов, которые портят внешний вид города. На прошлой неделе новый остановочный павильон установили на остановке "Зенит" по улице Сарайшык. Стоит отметить, что ранее здесь павильона вообще не было. Теперь новые павильоны установлены на трех остановках - "Евразии", "Облисполкоме" и "Зените". Между тем, в акимате Уральска не разглашают стоимость остановочных павильонов, но обещают предоставить всю информация после установки всех новых остановок.