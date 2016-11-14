Соревнования проходили с 10 по 14 ноября, в столице Болгарии. Сотрудники ДВД ЗКО стали призерами и по спортивному и боевому самбо. В категории до 57 кг в спортивном самбо серебряную медаль завоевал старший лейтенант полиции Ерболат БАЙБАТЫРОВ. Обладателем бронзовой медали в боевом самбо в весе до 82 кг стал старший лейтенант полиции Тамерлан ИХСАНГАЛИЕВ. Напомним, Тамерлан ИХСАНГАЛИЕВ неоднократно становился призером на соревнованиях. Так в Марокко, на чемпионате мира по спортивному и боевому самбо полицейский выиграл серебряную медаль в 2014 году.