Нодулярный дерматит крупно-рогатого скота в Исатайском, Курмангазинском, Махамбетском районах и в городе Атырау Атырауской области был зарегистрирован в июле 2016 года. Во время карантинных мероприятий из местного бюджета было выделено 4,5 миллиона тенге на приобретение дезинфицирующих средств и ветеринарных препаратов. Помимо этого, в карантинных зонах было установлено 5 пропускных пунктов. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ в ходе посещения Курмангазинского района заверил жителей, что компенсации за павший скот получат все фермеры. Всего в Атырауской области от дерматита погибло 1119 голов крупно-рогатого скота. Их владельцам будут выплачивать 100% компенсацию в зависимости от возраста и рыночной стоимости животного. На эти цели из республиканского бюджета уже выделено 176 миллионов 543 тысячи тенге. На сегодня количество заболевших животных достигло 6894, из них 5750 коров выздоровело, 1119 пало и 25 коров лечатся. Новые случаи заболевания не зарегистрированы, эпизоотическая ситуация стабильна. Нодулярный дерматит – инфекционная болезнь, вызывается вирусом и характеризуется кратковременной лихорадкой, поражениями кожного покрова, лимфатической системы, слизистых оболочек , с образованием в подкожной клетчатке бугорков и их некрозов. Вирус в Казахстане был зарегистрирован впервые. - Эта болезнь впервые была зарегистрирована в Африке, к нам она пришли из Астраханской области, - рассказал Нурлан НОГАЕВ на встрече с жителями Курмангазинского района. – Она не зарегистрирована в реестре ветеринарных болезней, но по своим свойствам подходит под классификацию болезней класса «А», то есть владельцам павшего скота будет выплачена 100% компенсация.