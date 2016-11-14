13 ноября в Солт Лейк Сити (США) прошли соревнования на этапе Кубка Мира по шорт-треку на дистанции 500 метров. Абзал АЖГАЛИЕВ, спортсмен из Уральска, пришел первым. Кроме этого, в эстафете сборная Казахстана также получила свою награду. Шорт-трекисты из Казахстана стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира. Следует отметить, что Абзал АЖГАЛИЕВ является претендентом на участие в Универсиаде-2017, которая пройдет в Алматы.