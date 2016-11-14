На сегодняшний день у 24 госпитализированных выявлен сальмонеллез, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, сейчас в областной инфекционной больнице Уральска находятся 29 человек, из них 8 - дети. - Диагноз у первых 24 госпитализированных установлен одинаковый  - сальмонеллез. Остальные пять анализов еще в работе. Состояние больных оценивается как удовлетворительное, - отметили в управлении здравоохранении ЗКО. Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми жалобами, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Госпитализированы 26 человек, среди них есть беременная женщина и дети. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6-м микрорайоне. Сейчас полиция завела уголовное дело на хозяина заведения по статье 304 ч.1 УК РК. Посетители кафе намерены подать коллективный иск в суд на хозяина кафе, чтобы тот возместил им моральный ущерб.  