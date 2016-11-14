Фото из архива "МГ" Как рассказали в департаменте по корпоративным вопросам КПО б. в., новая открытая ледовая арена на стадионе «Юность» будет предназначена для проведения тренировок по хоккею с мячом, а также физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий. - Площадь ледовой поверхности составит 7888 квадратных метров, а площадка для хоккея с мячом - 6912 квадратных метров, - отметили в КПО б. в. На строительство искусственного катка КПО б. в. выделило 580 млн тенге. Его строительством занимается ТОО "Бірлік". Открытие открытой арены планируется во втором квартале 2017 года. К слову, компания КПО ежегодно выделяет 20 млн долларов на развитие социально-инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. Кроме того, в период с 2014 по 2016 год КПО выделила 10 млн долларов исключительно на социально-инфраструктурные проекты Бурлинского района ЗКО.